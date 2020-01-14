"Ты умеешь ценить каждую минуту": дочь Заворотнюк принимает поздравления

Ей пожелали вдохновения

14 января старшей дочери Анастасии Заворотнюк исполнилось 24 года. Анна опубликовала в сториз Instagram две праздничные фотографии и поблагодарила подруг за поздравления.

На одном снимке Заворотнюк позирует в обнимку с подругой. На второй фотографии она красуется одна, зато ее подруга сопроводила кадр трогательным посланием.

"С тобой мне никогда не бывает скучно, ты как взрывная волна позитива, которая может накрыть с головой весельем. Мне нравится, что у тебя такой легкий характер и ты умеешь ценить каждую минуту жизни", - написала девушка, пожелав Анне надежных друзей, творческих успехов и вдохновения.

Оба снимка дочь Заворотнюк сопроводила сердечками и надписью "Спасибо".

Недавно Анна Заворотнюк закрыла в Москве свой бутик одежды. Он проработал несколько месяцев. Девушка продавала вещи собственного производства и наряды других дизайнеров. После закрытия бутика писали, будто у Анны закончилось вдохновение для создания новой одежды. Если это так, то пожелание подруги кажется вполне уместным.

Ранее родственники Анастасии Заворотнюк, которая борется с онкологическим заболеванием, поблагодарили россиян за поддержку. Напомним, слухи о болезни актрисы появились в конце лета 2019 года. Коллеги ее мужа рассказали, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" борется с раком. Семья Заворотнюк держит в секрете информацию о ее состоянии, но подтвердила, что артистка проходит лечение.

Анастасия Заворотнюк родила Анну и ее брата Майкла в браке с бизнесменом Дмитрием Стрюковым. В 2018 году актриса подарила дочку своему третьему мужу - фигуристу Петру Чернышеву.

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