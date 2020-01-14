Жители Хабаровска остались без тепла из-за аварии на ТЭЦ

В зоне отключения - школы и больницы

В Хабаровске крупная коммунальная авария оставила без тепла 1700 жилых домов. В зоне отключения оказались также школы и больницы. При этом температура за окном опустилась до минус 22, отмечает "ТВ Центр".

Прорыв на коллекторе подающей магистрали произошел этой ночью на территории ТЭЦ. Станция обслуживает несколько районов города. Аварийные службы организовали переподключение потребителей к резервным источникам. Утром в региональном МЧС сообщили, что прорыв устранен, работа системы восстанавливается.

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