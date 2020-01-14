ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Жители Хабаровска остались без тепла из-за аварии на ТЭЦ

09:09
  • вторник
  • 14 января 2020

В зоне отключения - школы и больницы

В Хабаровске крупная коммунальная авария оставила без тепла 1700 жилых домов. В зоне отключения оказались также школы и больницы. При этом температура за окном опустилась до минус 22, отмечает "ТВ Центр".

Прорыв на коллекторе подающей магистрали произошел этой ночью на территории ТЭЦ. Станция обслуживает несколько районов города. Аварийные службы организовали  переподключение  потребителей к резервным источникам. Утром в региональном МЧС сообщили, что прорыв устранен, работа системы восстанавливается.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Люди мерзнут на улице
Люди мерзнут на улице
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.