Враждующие в Ливии стороны покинули Москву без соглашения

Им не удалось договориться о прекращении огня

Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о прекращении огня с Правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа, передает ТАСС со ссылкой на местное агентство ЛАНА.

Ранее подготовку к международной конференции в Берлине, главной темой которой станет урегулирование ситуации в Ливии, обсудили по телефону Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель. Разговор состоялся по инициативе германской стороны.

Как сообщает "ТВ Центр", в ходе беседы Владимир Путин также рассказал Ангеле Меркель об итогах переговоров, которые прошли накануне в Москве. Ливийский кризис обсуждали министры обороны и иностранных дел России, их коллеги из Турции, а также лидеры противоборствующих сил самой африканской страны. Как отметил глава МИД России Сергей Лавров, сторонам удалось достичь определённого прогресса.

В результате интервенции НАТО во главе с США в 2011 году, Ливия фактически перестала быть единым государством. В стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, который сотрудничает с армией Халифы Хафтара, а на западе - в Триполи - Правительство национального согласия, сформированное при поддержке ООН и Евросоюза.

Видео: Лавров рассказал об итогах переговоров по Ливии

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