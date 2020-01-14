ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Трамп посулил Ирану "официальный конец"

09:44
  • вторник
  • 14 января 2020

Вашингтон пытается развязать деструктивную информационную кампанию внутри исламской республики

Дональд Трамп снова напал на Иран в соцсетях, заявив, что в случае вооруженного конфликта исламскую республику ждет "официальный конец". В конфликт между Тегераном и Вашингтоном втягиваются и другие страны Ближнего Востока, во всех диверсиях, происходящих в арабских государствах, Соединенные Штаты обвиняют Иран и внутри самой исламской республики пытаются развязать деструктивную информационную кампанию, распространяя сведения о том, что полиция якобы открыла огонь по мирным демонстрантам.

Иран внес Пентагон в список террористических организаций
Иран попросил Трампа "не позорить" персидский язык
Путин и Макрон обсудили сложную ситуацию вокруг Ирана

Митинги в Иране продолжались все выходные. Срывания портретов недавно похороненного с почестями убитого американцами генерала Сулеймани оказалось недостаточно, чтобы спровоцировать полицию на жесткие действия. И в ход пошли подобные видеоролики. Их распространяет международное информационное агентство со штаб-квартирой в Нью-Йорке.

- Вы ранены? О Боже! Она ранена в ногу. Это не резиновая пуля, а настоящая. Кровь невозможно остановить!

Что именно происходит в кадре, да и где это вообще снято - толком не разобрать. То, что зритель не может разглядеть, четко озвучивает голос за кадром: иранская полиция открыла огонь по мирным протестующим. Уже даже начинают считать количество убитых.

- Мы видели семерых застреленных людей. Везде кровь.

При этом те, кто так скрупулёзно снимал кровь и якобы раненых полицией, не запечатлел ни одного офицера, стреляющего по мирным демонстрантам. Напоминает уже неоднократно отработанный сценарий. В Гонконге поддерживаемые из-за границы протестующие даже устроили самодельный мемориал якобы жертвам уличных столкновений с полицией, поддерживая миф о том, что в ходе разгона демонстрантов погибли несколько радикалов. Однако ни одного подтверждения этому нет до сих пор. Фейковые сообщения "Белых касок" о том, как сирийские власти сбрасывают бомбы с химикатами на свой народ, неоднократно были разоблачены.

Подробности смотрите в репортаже Лилии Акиньшиной.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Дональд Трамп
Дональд Трамп
Армия Ирана
Армия Ирана
Военнослужащие армии Ирана
Военнослужащие армии Ирана
Место падения самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в Иране
Место падения самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в Иране
Место падения самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в Иране
Место падения самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в Иране
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.