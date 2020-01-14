Трамп посулил Ирану "официальный конец"

Вашингтон пытается развязать деструктивную информационную кампанию внутри исламской республики

Дональд Трамп снова напал на Иран в соцсетях, заявив, что в случае вооруженного конфликта исламскую республику ждет "официальный конец". В конфликт между Тегераном и Вашингтоном втягиваются и другие страны Ближнего Востока, во всех диверсиях, происходящих в арабских государствах, Соединенные Штаты обвиняют Иран и внутри самой исламской республики пытаются развязать деструктивную информационную кампанию, распространяя сведения о том, что полиция якобы открыла огонь по мирным демонстрантам.

Митинги в Иране продолжались все выходные. Срывания портретов недавно похороненного с почестями убитого американцами генерала Сулеймани оказалось недостаточно, чтобы спровоцировать полицию на жесткие действия. И в ход пошли подобные видеоролики. Их распространяет международное информационное агентство со штаб-квартирой в Нью-Йорке.

- Вы ранены? О Боже! Она ранена в ногу. Это не резиновая пуля, а настоящая. Кровь невозможно остановить!

Что именно происходит в кадре, да и где это вообще снято - толком не разобрать. То, что зритель не может разглядеть, четко озвучивает голос за кадром: иранская полиция открыла огонь по мирным протестующим. Уже даже начинают считать количество убитых.

- Мы видели семерых застреленных людей. Везде кровь.

При этом те, кто так скрупулёзно снимал кровь и якобы раненых полицией, не запечатлел ни одного офицера, стреляющего по мирным демонстрантам. Напоминает уже неоднократно отработанный сценарий. В Гонконге поддерживаемые из-за границы протестующие даже устроили самодельный мемориал якобы жертвам уличных столкновений с полицией, поддерживая миф о том, что в ходе разгона демонстрантов погибли несколько радикалов. Однако ни одного подтверждения этому нет до сих пор. Фейковые сообщения "Белых касок" о том, как сирийские власти сбрасывают бомбы с химикатами на свой народ, неоднократно были разоблачены.

Подробности смотрите в репортаже Лилии Акиньшиной.

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