Жители Сирии рассказали о зверствах боевиков в Идлибе

Люди бегут из голодного и опасного региона

В Сирии начали работу пункты пропуска на границе Идлибской зоны деэскалации. Только за сутки контролируемый боевиками район покинули около тысячи мирных жителей. Они возвращаются в свои дома, в районы, которые уже освобождены от террористов. Многие впервые с начала боевых действий получают медпомощь. Людям предоставляют продуктовые наборы и транспорт.

Из оружия - только пулемет на крыше. И тот стволом в небо. На дороге кинолог и боец с газоанализатором вместо автомата. Это для поиска взрывчатки и боеприпасов в машинах. Больше никого.

Участок соприкосновения террористов с сирийской армией. На стороне правительственных войск ни танков, ни артиллерии. Эта дорога - буферная зона. По ней проходит гуманитарный коридор. Специально открыт для мирных жителей, которые хотят уйти из мятежного Идлиба.

Деревню вдалеке, примерно в полутора километрах, удерживают боевики. А здесь - первый пост сирийской армии, через который будут выходить беженцы. Солдаты рассказывают - людям, чтобы покинуть Идлибскую зону, приходится платить террористам. По 200 долларов за каждую машину. Такса за пропуск грузовика или микроавтобуса в два, а то и три раза больше.

Сумма для простых крестьян или рабочих огромная. Омару пришлось продать половину своих коров, чтобы откупиться. Многие готовы расстаться со всем имуществом. Лишь бы поскорее уехать из Идлиба, который давно превратился в зону бесконечных распрей между бандгруппировками и их полевыми командирами.

Своим транспортом добираются единицы. Большинство автобусом. Его специально сняли с маршрута в Алеппо, чтобы перевезти людей.

"Там жить невозможно, одна лепешка хлеба стоит 100 лир, постоянные убийства, поэтому мы убежали, всё бросив", - рассказал беженец Хассан Махмуд.

Старики, женщины, дети. Это первые группы беженцев.

- В Идлибе очень опасно, там голод. Мы жили в лагерях. Нас били. Детям опасно было выходить на улицу.

Полицейские проверяют документы. Офицеры Центра примирения в списках отмечают, кому и какая помощь нужна.

В полевом модуле врачи осматривают беженцев. Выводы неутешительные. Здоровых - ни одного. Болезни разные. От простуд до дерматитов.

"Я детям не могла найти лекарства. Мой муж военный. Боевики все время спрашивали, где мой муж. Мне приходилось врать, что он умер. Иначе меня бы убили и детей", - сообщила беженка Айда Ун Бахат.

Всего таких пунктов пропуска в Сирии сегодня три. В провинциях Идлиб, Алеппо и Хама. Только за сутки по гуманитарным коридорам из контролируемых боевиками районов вышли более 1000 человек.

"Люди хотят возвращаться домой, обрабатывать землю, растить детей. Каждому вернувшемуся выдаётся продовольственный набор, при необходимости оказывается медицинская помощь, идёт проверка документов", - заявил представитель ЦПВС Сергей Жмурин.

Те, кому идти некуда, найдут временное пристанище в деревнях неподалеку. Шейхи местных племен обещали подыскать и жилье, и работу.

Тимур Абдуллаев, Виктор Мальцев, "ТВ Центр", Сирия.

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