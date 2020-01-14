Актриса Ольга Дибцева впервые стала мамой

Звезда фильма "Холоп" родила сама

Звезда фильма "Холоп" Ольга Дибцева впервые стала мамой: 26 декабря 2019 года она родила дочь.

33-летняя актриса не спешила делиться радостной вестью с поклонниками и официально подтвердила информацию только спустя две недели после родов.

"Рожала я сама, без всяких обезболиваний. Муж во время родов был рядом. Ему было тяжело, особенно когда я от боли кричала: "Убейте меня!" Он плакал, иногда выходил за дверь, потом возвращался", - рассказала Дибцева изданию "7 дней".

Актриса хочет как можно скорее вернуться на работу. Уже в феврале она приступит к съемкам очередного сериала "Мылодрамы". Благо муж ей во всем помогает и сам встает ночью, когда дочь начинает капризничать.

"К дочке сам встает ночью, моет, качает ее, укладывает, а мне говорит: "Все, давай спи!", - поделилась Ольга.

Комедия "Холоп" режиссера Клима Шипенко заработала более двух миллиардов рублей за 19 дней с начала проката. Фильм занял пятую строчку в рейтинге самых кассовых фильмов в России с 2004 года.

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