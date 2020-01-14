ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Актриса Ольга Дибцева впервые стала мамой

08:34
  • вторник
  • 14 января 2020

Звезда фильма "Холоп" родила сама

Звезда фильма "Холоп" Ольга Дибцева впервые стала мамой: 26 декабря 2019 года она родила дочь.

33-летняя актриса не спешила делиться радостной вестью с поклонниками и официально подтвердила информацию только спустя две недели после родов.

"Рожала я сама, без всяких обезболиваний. Муж во время родов был рядом. Ему было тяжело, особенно когда я от боли кричала: "Убейте меня!" Он плакал, иногда выходил за дверь, потом возвращался", - рассказала Дибцева изданию "7 дней".

Актриса хочет как можно скорее вернуться на работу. Уже в феврале она приступит к съемкам очередного сериала "Мылодрамы". Благо муж ей во всем помогает и сам встает ночью, когда дочь начинает капризничать.

"К дочке сам встает ночью, моет, качает ее, укладывает, а мне говорит: "Все, давай спи!", - поделилась Ольга.

Комедия "Холоп" режиссера Клима Шипенко заработала более двух миллиардов рублей за 19 дней с начала проката. Фильм занял пятую строчку в рейтинге самых кассовых фильмов в России с 2004 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Актриса Ольга Дибцева
Актриса Ольга Дибцева
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.