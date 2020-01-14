Меган Маркл запретили звонить Гарри из Канады

Подробности семейных переговоров о судьбе герцогов Сассекских

Семейная встреча королевы Елизаветы II, принцев Чарльза, Уильяма и Гарри в резиденции Сандрингем длилась два часа (с 15:00 до 17:00) и прошла в спокойной обстановке.

Как сообщает Daily Mail, Гарри приехал заранее и переговорил со своей бабушкой с глазу на глаз. Только после этого приступил к общим переговорам в Сандрингеме. Запланированная телеконференция с Меган Маркл, которая на данный момент находится с сыном в Канаде, не состоялась, так как королевский двор боялся, что их могут подслушать.

Во время дискуссии принц Чарльз дал понять, что после "ухода" Гарри он все равно "не сможет делать все, что ему вздумается". В частности, вопрос финансовой независимости Гарри и Меган остался дискуссионным. Сын королевы не хочет, чтобы герцог Сассекский задействовал свое герцогство Корнуолл для оплаты семейных счетов, а также использовал свой титул в коммерческих целях. По разным данным, стоимость бренда "Sussex Royal" достигает 400 миллионов фунтов стерлингов.

"Никто не хочет видеть имя Сассекс на бочке с маргарином", - сообщил источник издания, добавив, что во дворце не поддерживают идею монетизации монархии.

В то же время в своем обращении королева назвала Гарри и Меган не "герцогами Сассекскими", а по имени. Ряд экспертом расшифровали это как знак, что они могут быть лишены своих титулов.

После переговоров принцы Чарльз, Уильям и Гарри покинули собрание на трех отдельных машинах. Ожидается, что в конце этой недели младший внук королевы вылетит в Канаду к своей жене.

Как сообщалось ранее, 13 января члены королевской семьи провели встречу на высшем уровне по поводу заявления принца Гарри и его супруги Меган Маркл об отказе от полномочий старших членов семьи.

После продолжительной дискуссии королева поддержала решение внука начать новую жизнь. Молодые смогут жить на две страны - в Канаде и Великобритании - в течение так называемого "переходного периода".

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