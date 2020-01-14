Россиян предупредили о волне погодных катаклизмов

В нашей стране теплеет быстрее, чем в среднем на планете

Сотрудник отдела динамической метеорологии и климатологии Главной геофизической обсерватории имени А.И. Воейкова Андрей Киселев предсказал, что в ближайшие годы в России увеличится число природных катастроф.

Климатолог рассказал, что последствия глобального потепления остро ощущаются в России. По его словам, в нашей стране теплеет примерно в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете.

Дело в том, что российская территория имеет относительно плоский рельеф. Арктические массы вызывают здесь похолодания, на смену которым часто приходит жара. При этом средняя температура за год остается стабильной. "Однако всплески холода и тепла могут становиться более резкими", - цитирует Андрея Киселева "Российская газета".

Специалист привел данные Росгидромета, согласно которым за последние 20 лет в России выросло число опасных гидрометеорологических явлений - более чем в два раза. Если верить информации страховщиков, то за последние 30-40 лет количество погодных катаклизмов увеличилось втрое. По словам Андрея Киселева, речь идет в основном о таких явлениях, как штормы, смерчи, ураганы, торнадо, обильные осадки и засухи.

"И это будет продолжаться. Нет оснований думать, что по мановению волшебной палочки все прекратится. Какие бы гениальные решения ни были бы приняты и как бы идеально они ни были исполнены, в ближайшие годы мы не почувствуем результата", - сказал Киселев.

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