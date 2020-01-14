В "Брауншвейгской" колбасе обнаружили ДНК лошади и перебор с нитратами

Большая часть проверенной продукции оказалась безопасной

Специалисты Роскачества проверили "Брауншвейгскую" сырокопченую колбасу по 76 показателям безопасности и качества.

Проверку прошла продукция, произведенная в Москве, Петербурге, Краснодарском крае и Республике Мордовия, а также в 11 областях. Стоимость колбасы колебалась в районе от 745,7 рубля до 1762 рублей за килограмм.

"По результатам испытаний в "Брауншвейгской" пяти тoрговых марок обнаружены нитраты калия и натрия. Причем еcли в трех случаях это следовые кoличества, то в двух - превышения макcимально допустимого уровня", - цитирует ТАСС сообщение Роскачества.

Согласно регламенту, в продукте не должно быть больше 250 мг/кг нитрата натрия (Е252) и нитрата калия (Е251). Как уточняется, в одной проверенной колбасе содержание нитрата натрия достигло 462 мг/кг, а в другой - 290 мг/кг.

Также выяснилось, что в трех образцах присутствует ДНК лошади. Как объяснили в Роскачестве, производители делали сначала колбасу из конины, а затем колбасу из говядины и свинины, используя одно и то же оборудование.

Еще в 24 продуктах выявлено ДНК курицы. В основном речь идет о "следовых количествах", но в одном случае производитель добавил мясо птицы в колбасу и не указал это на упаковке.

Большая часть проверенной продукции оказалась безопасной и качественной. Специалисты не нашли в колбасе кишечной палочки, золотистого стафилококка, сальмoнеллы и других патогенных организмов. Не удалось обнаружить там пестицидов, тяжелых металлов, ГМО (генно-модифицированных организмов) растительного происхождения и радионуклидов.

В итоге в пятерку наименее качественных колбас попали марки "Малаховский МК", "СССР", "Велком", "Дымов", "Фамильные колбасы". Меньше всего претензий у специалистов вызвали бренды "Мясницкий ряд", "Клинский", "Мираторг", "Рублевский" и "Сочинский мясокомбинат".

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