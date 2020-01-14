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Россияне рассказали о потерянном достоинстве в новогодние праздники

10:08
  • вторник
  • 14 января 2020

У некоторых год начался с убытков

Россияне рассказали о поломках и потерях, с которых они начали 2020 год.

Опрос проводили после новогодних праздников, 9-10 января, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование проекта Hi-Tech Mail.ru.

Из материальных ценностей чаще всего жители нашей страны ломали смартфоны (19%), автомобили (15%) и телевизоры (11%). Приходилось вызывать мастера или чинить самому бытовую технику 9% россиян, ноутбуки - 8%.

За восемь дней праздников 16% россиян потеряли свои смартфоны, 10% - зарядные устройства и 10% - деньги. Следом идут беспроводные наушники (9%), планшеты (8%), а также проводные наушники (7%).

Среди нематериальных потерь жители нашей страны выделили утраченное достоинство (11%), друзей (8%) и любовь (8%) добавляет "Газета.Ru".

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