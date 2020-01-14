"Это не губы большие, а помада яркая": Михалкова высказалась о пластике

Ее утомила постоянная критика

36-летнюю актрису и телеведущую Юлию Михалкову часто подозревают в том, что она обращается к услугам пластических хирургов. Видимо, некоторые люди просто не могут поверить, что женщина может быть такой красивой без всякой пластики. Бывшая звезда "Уральских пельменей" записала забавное видео и дала отпор всем злопыхателям.

На опубликованном в Instagram видео Михалкова позирует перед фотографом, стоя к нему спиной. Внезапно актриса разворачивается и, вытянув руки вперед, кричит. За кадром раздается чей-то крик: судя по всему, от юмористки совсем не ожидали такой выходки.

"Когда в Инстаграме прочла тысячный по счету комментарий про размер своих губ, мифическую пластику лица и неправильный гардероб! - прокомментировала ролик Юлия Михалкова. - Шутка. Это не губы большие, а помада яркая, пластики нет, гардероб красивый, и я всех люблю!"

В отличие от большинства россиян, Михалкова работала почти все новогодние праздники. Зато сейчас она позволила себе отдохнуть. Красавица отправилась в США и вместе с друзьями посетила Busch Gardens Tampa Bay - тематический парк с аттракционами. Экс-звезда "Уральских пельменей" прокатилась на некоторых из них и поделилась своими эмоциями в сториз Instagram.

- Я очень хорошо знаю Юлю. В первую очередь как очень хорошего, доброго, понимающего человека. В ней нет фальша. Она полна жизни, - пишут в Сети.

- Класс.

- Шалунья.

- Шикарная фигура.

- Юля, вы такая классная!

Недавно Юлия Михалкова переехала из Екатеринбурга в Москву и объявила об уходе из юмористического шоу "Уральские пельмени". По словам звезды, она переросла этот проект и увязла в стабильности.

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