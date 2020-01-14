Толстый кот не смог повлиять на правила перевозки животных

Минтранс дал окончательный ответ

Минтранс отказался менять правила перевозки животных после инцидента с толстым котом Виктором на борту самолета авиакомпании "Аэрофлот".

Ранее Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило ведомству ввести единые требования по габаритам для всех авиакомпаний (не менее 115 сантиметров по сумме трех измерений), а также разрешить доплачивать за лишний вес питомцев.

Однако в Минтрансе заявили, что не будут менять правила перевозки из-за конструктивных особенностей самолетов, которые используют разные авиакомпании, пишет газета "Известия".

Инцидент произошел в ноябре минувшего года. Пассажир "Аэрофлота" Михаил Галин пожаловался, что авиакомпания потребовала сдать кота Виктора в багаж, поскольку его вес превышал установленные нормы. Смекалистый мужчина перед досмотром подменил своего питомца на более легкого кота. Об этом он сообщил в соцсетях.

"Аэрофлот" проверил сообщения пассажира и по результатам внутренней проверки решил наказать пассажира. Его лишили почти 400 тысяч миль, накопленных за 14 лет. Пользователи социальных сетей встали на защиту Михаила и Виктора, а Минтранс пообещал разобраться в произошедшем.

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