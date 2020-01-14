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Толстый кот не смог повлиять на правила перевозки животных

10:51
  • вторник
  • 14 января 2020

Минтранс дал окончательный ответ

Минтранс отказался менять правила перевозки животных после инцидента с толстым котом Виктором на борту самолета авиакомпании "Аэрофлот".
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Ранее Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило ведомству ввести единые требования по габаритам для всех авиакомпаний (не менее 115 сантиметров по сумме трех измерений), а также разрешить доплачивать за лишний вес питомцев.

Однако в Минтрансе заявили, что не будут менять правила перевозки из-за конструктивных особенностей самолетов, которые используют разные авиакомпании, пишет газета "Известия".

Инцидент произошел в ноябре минувшего года. Пассажир "Аэрофлота" Михаил Галин пожаловался, что авиакомпания потребовала сдать кота Виктора в багаж, поскольку его вес превышал установленные нормы. Смекалистый мужчина перед досмотром подменил своего питомца на более легкого кота. Об этом он сообщил в соцсетях.

"Аэрофлот" проверил сообщения пассажира и по результатам внутренней проверки решил наказать пассажира. Его лишили почти 400 тысяч миль, накопленных за 14 лет. Пользователи социальных сетей встали на защиту Михаила и Виктора, а Минтранс пообещал разобраться в произошедшем.

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