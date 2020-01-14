Сколько денег воруют из федерального бюджета

Данные раскрыл глава Счетной палаты Алексей Кудрин

Контроль за исполнением национальных проектов, развитие финансовой системы, а также повышение её эффективности. Эти темы обсуждались во вторник в Кремле. Владимир Путин провёл встречу с председателем Счётной Палаты Алексеем Кудриным, передает "ТВ Центр".

За последние десять лет система финансового контроля существенно обновилась. Сейчас, как отметил Кудрин, в каждом министерстве, ведомстве и госкорпорации есть выстроенная система, которая повышает эффективность использования государственных ресурсов. Она уже даёт положительные результаты. Активно расширяется доля стратегического аудита. В ходе встречи Владимир Путин поздравил Алексея Кудрина с двадцатипятилетием с момента образования Счётной Палаты и поручил проконтролировать исполнение национальных проектов.

"Я очень рассчитываю на то, что, как мы с Вами и договаривались, Счётная палата будет даже несколько шире смотреть на проблемы, которыми вы занимаетесь, а именно в данной конкретной ситуации будет заниматься ещё и контролем над исполнением национальных проектов", - сказал Путин.

"Теперь вот Счётная палата смотрит ещё и на исполнимость и результативность выполнения стратегических целей страны и национальных проектов. Сейчас для выполнения национальных проектов мы работаем с контрольно-счетными палатами субъектов Российской Федерации в отношении их сегмента региональных национальных проектов, ну или государственных программ, которые являются звеном исполнения национальных проектов, поэтому у нас, я повторюсь, единая такая система", - заявил Кудрин.

Как сообщил глава Счетной палаты РИА Новости, общий объем финансовых нарушений, которые ежегодно выявляют аудиторы, составляет сотни миллиардов рублей, из них по уголовным делам — около двух-трех миллиардов рублей в год.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"