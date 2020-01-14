В США запутались в оправданиях из-за убийства Сулеймани

Союзники критикуют Вашингтон за обострение ситуации в регионе

К авиакатастрофе в Иране привело обострение ситуации в регионе. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Таким образом, ближайший союзник США подтвердил, что рост напряжённости был спровоцирован недавними событиями, а именно убийством Касема Сулеймани. По версии Вашингтона, иранский генерал якобы готовил атаки на американские посольства. В Пентагоне не смогли подтвердить эту информацию. Журналисты задали неудобный вопрос Дональду Трампу.

После того, как глава Пентагона признал, что в глаза не видел доказательств угрозы американским посольствам со стороны Ирана, пресса сочла: пришло время прямого вопроса президенту. Неприятная тема настигла Трампа, когда он направлялся на футбольный матч. Ответить все же пришлось, но ничего нового не прозвучало.

"Я думаю, что это было абсолютно последовательно. Мы убили Сулеймани, террориста номер один в мире по всем показателям, плохого человека, который убил много американцев, убил много людей. Мы убили его. И когда демократы пытаются защитить его, это позор для нашей страны. Они не должны так поступать. Это очень плохо с политической точки зрения. Мы убили террориста номер один. Сделать это следовало еще 20 лет назад. Увидимся на игре", - сказал американский лидер.

Последние слова хотя и имели конкретный смысл, но прозвучали довольно символично. Вся политика Вашингтона в последнее время все больше напоминает глобальную игру, последствия которой становится все труднее предугадать.

"Что касается Ирана, мне кажется, что американцы хотят его возвращения если в неподконтрольное, то нейтрально-позитивное для себя государство до 79 года. Это большая цель на горизонте и во многом двухпартийная. Просто демократы и республиканцы во многом разными средствами к этому пытаются прийти", - прокомментировал политолог Максим Сучков.

Видео: Трамп посулил Ирану "официальный конец"

Однако действия Вашингтона, пусть пока несмело, критикуют уже ближайшие союзники. Премьер-министр Канады Трюдо заявил, что Соединенные Штаты не сочли нужным проинформировать о планах по устранению иранского генерала Сулеймани. А затем случилась трагедия в небе над Тегераном. Погибли 176 человек. 57 из них были гражданами Канады.

"Я думаю, что если бы не было недавней эскалации в регионе, эти канадцы были бы сейчас дома со своими семьями. Трагедии происходят, когда случаются конфликты и войны. Страдают невинные. И это напоминание, почему всем нам нужно так усердно работать над деэскалацией, продвигаться вперед, чтобы уменьшить напряженность и найти путь, который исключает новые конфликты и убийства", - заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Иран признал ошибку своей системы ПВО практически сразу и принес самые глубокие соболезнования и извинения всем пострадавшим странам. А также предоставил режим максимального благоприятствования экспертам. В ближайшее время к расследованию катастрофы подключатся специалисты Международной организации гражданской авиации.

Представители Канады встретятся с иранскими коллегами во вторник. И канадская сторона уже отмечает небывалую открытость Тегерана.

"Мы пока не можем точно сказать, какова будет наша роль в расследовании. Однако хочу подчеркнуть, что до сих пор иранская сторона реагировала в соответствии со всеми международными нормами. Есть все признаки того, что Иран разрешит нам играть более активную роль, чем это бывает обычно", - сказала глава канадского совета по безопасности на транспорте Кэти Фокс.

В Госдепартаменте США тоже не подтвердили наличие иранских угроз посольствам США, но это не помешало Майку Помпео озвучить требования к Тегерану, причем в весьма оригинальной форме.

"Мы объединили кампании по дипломатической изоляции, экономическому давлению и военному сдерживанию. Цель двоякая. Во-первых, мы хотим лишить режим ресурсов, которые необходимы ему для осуществления его пагубной деятельности во всем мире. И, во-вторых, мы просто хотим, чтобы Иран вел себя как нормальная нация. Просто будьте как Норвегия", - перечислил госсекретарь США Майк Помпео.

Все говорит о том, что отказываться от своей линии - нагнетать обстановку вокруг Ирана - Вашингтон не намерен.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"