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Россия созывает Совбез ООН из-за "химатаки" в сирийской Думе

11:44
  • вторник
  • 14 января 2020

Расследование инцидента продолжат на следующей неделе

Россия созывает Совет Безопасности ООН для продолжения расследования инцидента в сирийском городе Дума, передает "ТВ Центр". 20 января члены Совбеза рассмотрят противоречивый доклад Организации по запрещению химического оружия, который послужил поводом для бомбардировок Сирии Соединёнными Штатами и их союзниками.

По версии авторов документа, в апреле 2018 года Дамаск якобы применил отравляющие вещества против собственных граждан. Ни одного доказательства страны Запада и эксперты ОЗХО до сих пор не предоставили.

После публикации скандального доклада в открытый доступ попал ещё один документ. Его подготовил эксперт ОЗХО Иэн Хендерсон. Он посетил место предполагаемого ЧП и указал на целый ряд неточностей в докладе своих коллег. Организация по запрещению химического оружия инициировала внутреннее расследование, после которого Хендерсон был вынужден покинуть ОЗХО. Позже выяснилось, что за инсценировкой химатаки стояли западные спецслужбы и псевдогуманитарная организация “Белые каски”.

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