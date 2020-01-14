ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Архангельский каннибал настоял на суде присяжных

11:59
  • вторник
  • 14 января 2020

Ему грозит пожизненное заключение

Суд в Архангельске начал рассматривать громкое дело Эдуарда Селезнёва, которого обвиняют в жестоком убийстве трёх человек. По версии следователей, мужчина расчленял своих жертв, а затем съедал их.

Оказавшись в камере, до начала первого заседания Эдуард улыбается. Вопросы журналистов - убивал ли он людей, и если да, то почему их съедал - игнорирует. Развернуто объясняет лишь, почему настоял на суде присяжных.

"Пускай народ рассудит виновен я или нет", - сказал подсудимый Эдуард Селезнев.

Процесс проходит в закрытом режиме: журналисты в зал суда не допущены. Это связано именно с тем, что рассматривает дело коллегия присяжных. Она сформирована из восьми человек. Чтобы доставить все материалы, потребовалась грузовая тележка.  По версии следствия, 51- летний Эдуард Селезнёв, ранее уже судимый за убийство, знакомился с будущими жертвами, распивал спиртное, а когда приятели засыпали, архангельский каннибал убивал ножом и расчленял. С 2016 года на его счету три жертвы.

Подробности смотрите в репортаже Егора Киселева.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Каннибал из Архангельска
Каннибал из Архангельска
Каннибал из Архангельска
Каннибал из Архангельска
Каннибал из Архангельска
Каннибал из Архангельска
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.