Архангельский каннибал настоял на суде присяжных

Ему грозит пожизненное заключение

Суд в Архангельске начал рассматривать громкое дело Эдуарда Селезнёва, которого обвиняют в жестоком убийстве трёх человек. По версии следователей, мужчина расчленял своих жертв, а затем съедал их.

Оказавшись в камере, до начала первого заседания Эдуард улыбается. Вопросы журналистов - убивал ли он людей, и если да, то почему их съедал - игнорирует. Развернуто объясняет лишь, почему настоял на суде присяжных.

"Пускай народ рассудит виновен я или нет", - сказал подсудимый Эдуард Селезнев.

Процесс проходит в закрытом режиме: журналисты в зал суда не допущены. Это связано именно с тем, что рассматривает дело коллегия присяжных. Она сформирована из восьми человек. Чтобы доставить все материалы, потребовалась грузовая тележка. По версии следствия, 51- летний Эдуард Селезнёв, ранее уже судимый за убийство, знакомился с будущими жертвами, распивал спиртное, а когда приятели засыпали, архангельский каннибал убивал ножом и расчленял. С 2016 года на его счету три жертвы.

Подробности смотрите в репортаже Егора Киселева.

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