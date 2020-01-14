В Петропавловске-Камчатском отменили занятия в школах из-за снегопада

Власти перевели коммунальные службы на усиленный рабочий режим

Мощный снегопад и порывистый ветер принёс циклон на Камчатку. В четырёх районах края объявлено штормовое предупреждение, передает "ТВ Центр".

Под белой пеленой скрыты не только автомобили, но даже первые этажи многоквартирных домов. Власти перевели коммунальные службы на усиленный рабочий режим. На дороги вышла вся снегоуборочная техника. В Петропавловске-Камчатском отменены занятия в школах.

Во власти непогоды и Норильск. Там буран не прекращается несколько дней. Перекрыты трассы, нарушено авиасообщение. Ветер настолько сильный, что срывает даже металлические конструкции и рекламные щиты.

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