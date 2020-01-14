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Подари жизнь: 4-летней Лизе с лейкозом нужна помощь

11:59
  • вторник
  • 14 января 2020

Для лечения требуются дорогостоящие препараты

Фонд "Подари жизнь" и телеканал "ТВ Центр" собирают средства на лечение четырёхлетней Лизы Кантемир из Тверской области. У девочки острый лимфобластный лейкоз. Она уже перенесла курс химиотерапии, но после ремиссии случился рецидив. Теперь для лечения требуются дорогостоящие препараты.

Настоящий выход в свет: красивая юбка, туфли и сумочка под цвет. Для четырехлетней Лизы это событие. Впервые за долгое время ей разрешили выйти за пределы палаты. Все новогодние праздники она провела в клинике. Дед Мороз с подарками, конечно, заглядывал. Но главная компания - мама и врачи. Передвигаться по коридору с капельницей сложно. Но для неё сейчас главное - возможность любого движения.

Как и многие девчонки, она с упоением играет в куклы. Любит рисовать и раскрашивать. А вообще Лиза - из настоящих принцесс и больших модниц. Всего четыре года, но у неё удивительное чувство стиля. При выборе одежды родители с ней непременно советуются. Предпочитает светлое.

И даже фасон платья для себя здесь, в клинике, придумала специальный - впереди чуть короче, сзади - длиннее. Для передвижения с капельницей.

На лечении в центре Дмитрия Рогачева девочка уже во второй раз. Диагноз - острый лимфобластный лейкоз ей поставили два года назад. Тогда провели курс химиотерапии. И довольно быстро наступила ремиссия. Лизу выписали домой. Год она постоянно наблюдалась в клинике, казалось, совсем победила болезнь. Но в декабре 2019 года поднялась сильная температура, сделали анализы, стало ясно - рецидив. Родители боялись сказать об этом Лизе.

"Я даже удивилась, что она всё это поняла, что это безысходность, что мы  в любом случае остаёмся, она, конечно, плакала. То есть она понимает, что мы опять легли в больницу, что это надолго", - рассказала мама Лизы Любовь Кантемир.

Сверхранний рецидив, говорят врачи. И стандартная химиотерапия в этом случае уже недостаточно помогает. Сейчас вся надежда на современный противоопухолевый препарат "Блинцито".

"Он способен обнаружить опухолевую клетку, подвести её к собственному Т-лейкоциту, который её разрушит. И таким образом Лиза выйдет в ремиссию и даст нам возможность дальше лечить её, а именно провести трансплантацию костного мозга", - пояснил врач-гематолог НМИЦ ДГОИ им. Д. Рогачева.

"Блинцито" уже зарегистрирован и включен в список жизненно необходимых лекарств. Однако стоимость его весьма высока. У клиники средств на покупку препарата нет. Как и у семьи Лизы. Для её лечения необходимо 9 флаконов на сумму более полутора миллионов рублей. Тем не менее помочь может каждый - для этого нужно отправить любую сумму цифрами в тексте SMS на номер 6162.

Лечение нужно начинать срочно. Пока же Лиза с мамой и в больничной палате - времени не теряют - учат буквы и счёт.

И планов на будущее у них, конечно, много. Лиза очень любит танцевать, хочет записаться в кружок. Кроме того, в её родном городе Конаково недавно построили Ледовый Дворец, и она теперь мечтает - пусть и не об Олимпийской медали - а просто о том, чтобы встать на коньки.

Юлия Богоманшина, Сергей Титов, "ТВ Центр".

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Лиза Кантемир
Лиза Кантемир
Лиза Кантемир
Лиза Кантемир
Лиза Кантемир
Лиза Кантемир
Лиза Кантемир
Лиза Кантемир
Лиза Кантемир
Лиза Кантемир
Лиза Кантемир
Лиза Кантемир
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