Сделку между США и Китаем назвали передышкой в торговой войне

Во взаимоотношениях двух стран осталось много острых углов

Китай значительно увеличит объём импорта из США. Это одно из условий торговой сделки между двумя странами. Во вторник СМИ распространили подробности первой части соглашения, которую подпишут уже в среду в Вашингтоне.

В течение двух лет Пекин потратит на закупки американской промышленной и сельскохозяйственной продукции, энергоносителей и услуг 200 миллиардов долларов, передает "ТВ Центр". США, в свою очередь, снизят пошлины на китайские товары.

Накануне Штаты сделали широкий жест - исключили Поднебесную из списка валютных манипуляторов, к которому причислили её всего полгода назад. При этом эксперты подчёркивают: подписание первой части сделки - не окончание торговой войны, а скорее, передышка. Во взаимоотношениях двух стран много острых углов, которые могут стать причиной новых экономических противоречий.

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