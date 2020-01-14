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Происки спецслужб: появилась новая версия падения модели из окна

10:50
  • вторник
  • 14 января 2020

Трагедию высмеял актер Стас Садальский

Столичная тусовка обсуждает трагедию, которая произошла с моделью Ксенией Пунтус. В минувшую субботу девушку обнаружили под окнами дома, в котором живет внук режиссера Никиты Михалкова. Пунтус выпала из окна.
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Не остался в стороне от инцидента актер Станислав Садальский, пишут argumenti.ru. В своем инстаграме он очень жестко высмеял обстоятельства трагедии. По мнению Садальского, в падении Ксении Пунтус виноваты вражеские спецслужбы.

"Не верю, что в этом замешан внук Михалкова. Ясно дело, это сделали бесы вражеских спецслужб и подбросили девушку под окна невинного юноши", — написал Садальский.

При этом актер в своем посте предположил, что девушка перед падением могла быть избита и изнасилована. Доказательств этому Садальский не предоставил, как и не указал источник данной информации, на что ему указали подписчики.

"Что за дурная привычка без доказательств обвинять кого бы то ни было", - возмутилась одна из подписчиц.

В целом поклонники Стаса Садальского злую иронию актера не оценили. По их мнению, трагедия – не повод для насмешек.

"Зачем злорадствовать-то? Ненависть — плохое чувство", - уверен frolovnic.

"Станислав Юрьевич, в каких таких сладких снах ваши бесы так много нашептали вам?" – сочувственно поинтересовалась auntira.2017.

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Ксения Пунтус
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