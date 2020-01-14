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Режиссер Сергей Соловьев перенес экстренную операцию

11:12
  • вторник
  • 14 января 2020

Ситуацию осложнил диабет

75-летнего режиссера Сергея Соловьева экстренно прооперировали. Сейчас он находится в реанимации. 
Жена госпитализированного народного артиста рассказала о его состоянии

Как передает Telegram-канал Mash, народный артист России пожаловался на боль в левой голени. Его доставили в больницу. Врачи диагностировали у Соловьева инфильтрат с локализацией на нижних конечностях. В результате этого воспалительного процесса в тканях организма скапливается кровь и лимфа. 

Как пишут журналисты, состояние режиссера осложнило то, что он страдает диабетом. Тем не менее операция прошла успешно. Сергей Соловьев приходит в себя в реанимации. 

Соловьев снял такие картины, как "Сто дней после детства", "Асса",  "Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви" и другие.  В марте прошлого года у Соловьева открылось внутреннее кровотечение из-за язвы желудка. Ему сделали операцию.    

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