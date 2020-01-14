Режиссер Сергей Соловьев перенес экстренную операцию

Ситуацию осложнил диабет

75-летнего режиссера Сергея Соловьева экстренно прооперировали. Сейчас он находится в реанимации.

Как передает Telegram-канал Mash, народный артист России пожаловался на боль в левой голени. Его доставили в больницу. Врачи диагностировали у Соловьева инфильтрат с локализацией на нижних конечностях. В результате этого воспалительного процесса в тканях организма скапливается кровь и лимфа.

Как пишут журналисты, состояние режиссера осложнило то, что он страдает диабетом. Тем не менее операция прошла успешно. Сергей Соловьев приходит в себя в реанимации.

Соловьев снял такие картины, как "Сто дней после детства", "Асса", "Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви" и другие. В марте прошлого года у Соловьева открылось внутреннее кровотечение из-за язвы желудка. Ему сделали операцию.

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