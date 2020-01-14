Экс-возлюбленный Лопыревой сделал предложение юной внучке Ельцина

Все это время спортсмен терпеливо ждал ее совершеннолетия

29-летний нападающий московского "Локомотива" и сборной России Федор Смолов сделал предложение 17-летней внучке покойного президента Бориса Ельцина Марии Юмашевой.

Их отношения длятся уже несколько лет, однако известно о них стало несколько дней назад, когда футболист опубликовал совместное с Марией фото на отдыхе.

Как только Мария закончит учебу и ей исполнится 18 лет, пара распишется. Свадебная церемония пройдет в этом году на острове Сен-Барт (Карибы), передает интернет-портал "Дни.ру".

Родные и близкие Марии нашли общий язык с избранником дочери. Они готовы принять его в семью и помочь с организацией свадьбы.

Мария Юмашева родилась в 2002 году в семье младшей дочери Бориса Ельцина – Татьяны Юмашевой. Внучка экс-президента всю жизнь прожила за границей, в совершенстве владеет английским и французским языками, пишет kp.ru ("Комсомольская правда").

Смолов ранее состоял в отношениях с "Мисс Россия — 2003" Викторией Лопыревой. В 2015 году пара распалась.

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