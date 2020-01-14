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Климова устроила с детьми танцы на Бали

12:16
  • вторник
  • 14 января 2020

Семья впервые отдыхает на море в полном составе

Актриса Екатерина Климова улетела на Бали. С собой она взяла всех своих детей: 17-летнюю Елизавету, 13-летнего Матвея, 11-летнего Корнея и 4-летнюю Беллу. Для малышки это стало первым заграничным путешествием. Раньше Климова брала на море только старших отпрысков. 
Климову и Месхи заметили вместе на танцах

4 января Климова опубликовала в Instagram фото с детьми из аэропорта. "Счастливо оставаться", - написала актриса. С тех пор она довольно часто делилась с подписчиками видео и фотографиями с отдыха. 

На одном ролике они с дочкой расслабляются у бассейна. Девочка расспрашивает маму об очках и показывает свою красивую шляпку. На другом видео Климова танцует с дочкой и сыном в своем бунгало. Стройная и загорелая артистка бегает и прыгает в короткой юбке. В таком виде она похожа скорее на старшеклассницу, чем на 41-летнюю мать четверых детей.  

Екатерина Климова выложила в сториз фотографии с сыновьями, сидящими в столовой. Попадаются также снимки Беллы. Вот она стоит в цветастой одежде и широкополой шляпке, а вот плывет на каноэ, пытаясь удержать в руках весло. 

- Красотулька маленькая, - восторгаются девочкой в Сети. 

- Катенька, доча на Вас похожа. Будущая красавица.

- Какая хорошенькая, красавица, папина прям дочка!

- Золотце.

- Ангелочек!

Напомним, что старшую дочь Климова произвела на свет в браке с ювелиром Ильей Хорошиловым. Актеру Игорю Петренко она подарила двух сыновей. От коллеги Гелы Месхи актриса родила младшую дочь. С третьим мужем они развелись летом 2019 года. Недавно Климова объяснила, почему рухнул ее последний брак.

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