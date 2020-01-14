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Назван опасный для детей и взрослых питьевой йогурт

12:03
  • вторник
  • 14 января 2020

Обнаружены бактерии кишечной палочки

Специалисты экспертного центра союза потребителей "Росконтроль" проверили качество питьевых йогуртов с персиком, которые продаются в российских магазинах. Результаты есть в распоряжении ТВЦ.RU.

Для исследования выбрали семь марок: "Вкуснотеево", "ЭкоНива", "Арсеньевская ферма", "Агуша", "ФрутоНяня", "Эковакино" и "Слобода".

В черный список сразу же попали йогурт "ЭкоНива" из-за бактерий группы кишечной палочки и йогурт "Асеньевская ферма" из-за превышения содержания дрожжей в 13 раз. Такой продукт нельзя употреблять, ни детям, ни взрослым, сообщили в "Росконтроле".

Йогурт "Эковакино" занесен в список товаров с замечанием. В нем эксперты заметили привкус окисленного жира.

По итогам проверки только йогурты брендов "Слобода", "Вкуснотеево", "Агуша" и "ФрутоНяня" рекомендованы к покупке. Они соответствуют всем правилам и безопасны для здоровья.

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