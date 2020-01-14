Лопырева перевоплотилась в жгучую брюнетку

Ей посоветовали забыть про свои белокурые локоны

Телеведущая и модель Виктория Лопырева, которая недавно вышла замуж за бизнесмена Игоря Булатова, предстала в образе брюнетки, чем поразила своих друзей и поклонников.

36-летняя красавица встретила Старый Новый год вместе с друзьями. Модель выложила в Instagram фотографию, на которой она сидит в кресле. Лопырева надела красное платье в обтяжку и черный парик. "Тиха украинская ночь, но сало надо перепрятать…" - подписала она фото.

Ту же фразу модель произнесла на видео в сториз. Еще она опубликовала видео, на котором ее спрашивают, почему она так молчалива. "Я потеряла дар речи от собственной красоты", - без ложной скромности заявляет Лопырева.

Друзья и поклонники одобрили новый образ Лопыревой. Правда, некоторым фанатам стало жалко ее длинных светлых локонов. "Блонд - маскировка всю жизнь", - шутливо ответила она на один из многочисленных комплиментов.

- Вот это да! Вамп.

- Ого, как круто, но блонд нежнее.

- Ооочеень идет. Оставайся в брюнетизме.

- В темном цвете великолепно, пора поменять имидж.

- Нет-нет-нет, ни в коем случае! Только блондинка! Сливаться со всеми - нет.

- С каре во много раз круче! Жаль, это лишь парик!

Ранее Виктория Лопырева устроила перебранку с журналисткой Ксенией Собчак, которая усомнилась в долговечности ее брака с бизнесменом Игорем Булатовым. Лопырева и Булатов воспитывают сына, которому скоро исполнится год.

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