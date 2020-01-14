Россиянам пообещали рост зарплат в этом году

Вырастут и реальные доходы

Россиян по итогам только наступившего года ждет рост зарплат. Такой прогноз дал министр труда и соцзащиты Максим Топилин. По его мнению, реальная зарплата вырастет на 2,3%.

В интервью "Российской газете", министр сообщил, что реальные располагаемые доходы также вырастут — на 1,5%. Рост ждет не только работников, указанных в майских указах президента.

Работники бюджетной сферы, такие как юристы, бухгалтеры, кадровики и другие получат прибавку в 3% в этом году. В 2021-22 годах индексация составит по четыре процента.

В начале января Владимир Путин заявил, что его очень беспокоит проблема снижения доходов россиян. Этот вопрос он планирует поднять в своем Послании Федеральному Собранию. Оно состоится в среду, 15 января.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"