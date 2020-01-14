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Корчевников спровоцировал слухи о своем отцовстве

12:57
  • вторник
  • 14 января 2020

В Сети обнаружили фото ведущего с ребенком на руках

Мечтающий о семье и отцовстве телеведущий Борис Корчевников показал в социальных сетях фотографию, где он держит на руках маленького ребенка.
Корчевников сделал заявление о женитьбе

Снимок получился очень забавным: на нем еще молодой Борис удивленно смотрит на малыша, который, судя по выражению лица, тоже недоумевает от происходящего.

"Я не вспомню, ни какой это год, ни сколько мне здесь лет. Но все обстоятельства этой фотки помню очень хорошо. Помню и люблю", - подписал снимок Корчевников.

Ряд подписчиков с ходу решили, что это первенец Бориса, хотя известно, что 37-летний ведущий никогда не был женат и не имеет детей. Корчевников не скрывает, что хотел бы создать семью, о чем часто говорит во время своих передач, но пока не встретил достойную девушку.

"Чудесное фото! Я на мгновение решила, что у вас, Борис, родился ребенок", - написала kati_vaskina.

"Вот и я в первый момент валидолом потянулась)))))", - ответила ей другая подписчица Бориса mariyamasha085.

"Вам скорее нужны свои детки! Это ваше! Очень хорошим папой станете", - посоветовала tisha_iam.

Ранее Корчевников довел до слез народного артиста Владимира Винокура, пишет интернет-портал "Дни.ру". Телеведущий показал ему последнее интервью матери.

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