Володин потребовал от Польши извинений

Защита исторической памяти о Второй мировой - в приоритете у Госдумы

Госдума проводит первое заседание весенней сессии, которая, по словам парламентариев, будет насыщенной. На данный момент в законотворческом портфеле - более 1200 документов, требующих рассмотрения, передает "ТВ Центр".

Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, приоритетное внимание необходимо уделить проектам, которые будут способствовать экономическому росту. Важнейшими критериями остаются качество и эффективность принимаемых документов.

Также парламентариям необходимо законодательно обеспечить реализацию ежегодного Послания Владимира Путина Федеральному собранию.

"Необходимо будет законодательно обеспечить реализацию Послания, которое формирует приоритетную повестку не только на текущий год, но и на будущее. Мы для себя должны ставить задачу выполнения послания на все 100%, тогда мы сможем взять и сказать - да, мы сделали всё для того, чтобы были решены задачи, которые поставил президент", - сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ещё один приоритет - защита исторической памяти о Второй мировой войне, которую усердно пытаются осквернить некоторые государства, в том числе Польша. Володин напомнил, что именно в этой стране были размещены сотни концлагерей, где целенаправленно уничтожали славян и евреев.

"Во многом тому, что такое количество концлагерей было развёрнуто, способствовала предвоенная атмосфера в Польше, и позиция руководства этой страны, которое подогревало антисемитские настроения в обществе и создавало почву для последующего геноцида, холокоста. Мы терпимы ко всем проявлениям, но все-таки, наверное, давайте здесь проявим позицию и потребуем от нынешнего руководства Польши извинения. Извинения за то, что происходило на территории Польши в предвоенные годы и то, что происходит сегодня", - заявил Володин.

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