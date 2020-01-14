Новый поворот в деле о 5-летней девочке, с рождения живущей в клинике

Родители отказываются забирать ребенка домой

Появилась новая информация о девочке, которая уже пять лет проживает в медицинском центре, сообщает "ТВ Центр". Через две недели Пресненский суд Москвы начнет рассматривать по существу иск органов опеки и попечительства на ограничение прав родителей. Во вторник в суде состоялась предварительная беседа.

Сам медицинский центр судится с родителями девочки ещё с весны прошлого года, чтобы те взяли ребёнка домой. При этом у опеки нет оснований забрать ребёнка у родителей, так как жизни и здоровью девочки ничего не угрожает. Кроме того, родители все эти годы оплачивают проживание ребёнка в отдельной палате, а это ежемесячно более одного миллиона рублей.

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