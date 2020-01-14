Москвичам рассказали, как получить доступ к электронной медкарте

Система заработала с 14 января

Ознакомиться со своей электронной медицинской картой теперь можно не выходя из дома. С сегодняшнего дня пациенты московских поликлиник получили такую возможность. В столице создано уже более 10 миллионов электронных медкарт. Таким образом, новой услугой может воспользоваться большинство жителей города.

Надежда Черникова жалуется на повышенное давление. В поликлинику обращается часто, но теперь это занимает совсем немного времени. Вся картина болезни у врача как на ладони - в электронной медицинской карте. За три года москвичи уже и забыли о пухлых бумажных картах и сложностях в распознавании загадочного почерка на бланках.

"Намного быстрее идет работа. Нам удаётся сократить время выписки лекарственных препаратов, оформление рецептов почти в семь раз. У этой системы много плюсов. Мы сразу видим лабораторную диагностику, анализы пациента, которые поступают в электронном виде, мы видим консультации специалистов, что позволяет сократить время и чётко получить информацию, поставить диагноз, назначить лечение. Но самое важное - именно взаимодействие медицинских структур между собой", - говорит врач общей практики "Диагностического центра №5", обладатель статуса "Московский врач" Денис Прокофьев.

И если до этого электронной медицинской картой могли пользоваться только медики, то теперь и пациенты. Новая услуга в столице работает с сегодняшнего дня, пока в тестовом режиме. Получить доступ к своей электронной карте можно в личном кабинете на портале mos.ru.

"Для этого достаточно оформить заявление, в котором нужно внести свои ФИО, паспортные данные, номер медицинского полиса, и прикрепить своё фото с паспортом, чтобы мы могли проверить данные. В течение 5 дней вы получите уведомление, что доступ к электронной медицинской карте открыт", - объяснила председатель Комитета госуслуг Москвы Елена Шинкарук.

Сервис будут развивать, делать более удобным и информативным, но многие данные можно увидеть уже сейчас. Родители получат доступ к электронной медицинской карте ребёнка, подтвердив родительские права.

"Первое - это протоколы осмотров врачей в поликлиниках, где фиксируются жалобы, осмотр врача, поставленный диагноз и выбранное назначение. Эти данные открываются с 2017 года. Дальше мы открываем результаты лабораторных исследований. Всех, которые были проведены в поликлинике, но только за период 2019 года. Все, что будет дальше, будет автоматом фиксироваться", - говорит заместитель мэра Москвы в правительстве по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Периодически бываю в разных городах, и мне было бы удобно, почувствовав недомогание, обратиться в поликлинику за помощью, и получив доступ к своей электронной медицинской карте, увидеть результаты анализов и предоставить эту информацию лечащему врачу", - объясняет Вячеслав Анищенко.

Все это позволит врачу получить максимально полную информацию о пациенте, быстрее поставить диагноз и провести эффективное лечение. А пациенту – всегда иметь свои медицинские данные под рукой. Такую открытость системы здравоохранения в Москве уже называют революционной.

Полина Кастрицкая, Дмитрий Панов, Александр Козликин. "ТВ Центр".

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