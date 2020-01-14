Видео допроса подозреваемых в краже 6,5 млн рублей у водителя в Москве

Преступники угрожали мужчине топором

На МКАД трое приезжих остановили машину Toyota и отобрали у водителя 6,5 миллиона рублей, сообщает "ТВ Центр". За рулём находился 31-летний мужчина. Уже позже в полиции он рассказал, что его долго преследовали две иномарки, в какой-то момент одна из них врезалась в Toyota, а другая перекрыла дорогу.

Разбив стекло и угрожая водителю топором, злоумышленники забрали сумку с деньгами и скрылись. Задерживали их сразу в трёх регионах страны: в Подмосковье, Петербурге и Оренбурге. Впрочем, похищенных денег при них не оказалось.

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