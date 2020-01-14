Москвичам открыли доступ к своим медкартам

Пока система работает в тестовом режиме

Пациенты столичных поликлиник получили доступ к своим электронным медицинским картам. Об этом в своем блоге сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Пока система работает в тестовом режиме.

Решение открыть доступ к электронным медкартам было принято правительством Москвы и поддержано москвичами — на "Активном гражданине" за него проголосовал 81% участников опроса.

"В Москве создано более 10,1 млн электронных медкарт, то есть новой услугой может воспользоваться абсолютное большинство жителей города. Вы сможете получать информацию о состоянии своего здоровья и для этого не нужно будет лишний раз ходить в поликлинику. А, например, обратившись к врачу частной клиники, вы сможете предоставить ему всю необходимую информацию в режиме реального времени. Электронные карты доступны в любое время, их невозможно потерять", - отметил Собянин.

Сейчас в системе доступны данные об осмотрах врачей с 2017 года, результаты анализов и исследований, а также выписные эпикризы из больниц за прошлый год. В будущем станет доступна информация о записи к врачу, диспансеризации, вакцинации своих детей и многое другое. Кроме того, пациенты получат возможность самостоятельно вносить данные в ЭМК, например, о результатах визитов к врачам частных клиник.

Оформить доступ к собственной электронной медицинской карте и карте своих детей могут пациенты старше 15 лет при наличии московского полиса ОМС. Для этого необходимо в личном кабинете на портале mos.ru заполнить паспортные данные, серию и номер полиса ОМС, номер мобильного телефона, а также прикрепить свою цветную фотографию с паспортом в руке. Помочь с оформлением доступа могут сотрудники центров "Мои документы".

В свою очередь заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что открытие доступа к ЭМК в тестовом режиме является лишь начальным этапом создания более удобной для горожан версии электронной медкарты. Через год-полтора появится мобильная версия карты. Уже с 2020 года все исследования будут автоматически фиксироваться в электронной медкарте.

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