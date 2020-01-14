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Незаконная стройка в Подольске грозит столице блэкаутом

15:11
  • вторник
  • 14 января 2020

Рабочие едва не засыпали электролинии

В подмосковном Подольске появилась  угроза повреждения электролиний в охранной зоне, которые питают не только сам город, но и соседние Тулу и Москву. Десять экскаваторов ежедневно занимаются отсыпкой грунта вблизи электрических столбов, нарушая все нормы.

Руководитель проведения незаконных работ общаться с журналистами не захотел и показывать разрешительные документы не стал.  По словам специалистов, экскаваторы насыпали к столбам уже столько грунта, что допустимая норма между землей и линиями оказалась  сокращена почти в два раза. 

Ранее инспекторы уже выписывали предупреждения, но реакции на них пока  не последовало. Теперь, если подрядчик всё же захочет ликвидировать нарушения, сделать это будет непросто. 

"Даже для того, чтобы им убрать эту землю из-под провода, им всё равно нужно согласование. Потому что любые действия в зоне воздушных линий, тем более с принимаем тяжелой грузоподъемной техники, должны производится с собственником линий", - сообщил специалист службы линий компании "Россети Московский регион" Сергей Михайлов.

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