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В Губернском театре вручили собственный "Оскар"

15:08
  • вторник
  • 14 января 2020

Театр отмечает юбилей

В Московском губернском театре встретили Старый Новый год. А ещё отметили свой день рождения, уже шестой.

Вечер превратился в яркое шоу, на этот раз в стилистике дикого запада. А лучшим сотрудникам вручили премию "Золотой Мухин", которую за кулисами называют "Губернским Оскаром". Это уменьшенная копия памятника дворника с метлой из популярного  спектакля театра. Помимо привычных номинаций есть "Надёжное плечо" или "Лучшие цеха".

"Отмечаем всех, кто действительно отличился за прошлый год, не только среди актёров. Это и администраторы, и водители, это все службы, которые работают на успех, потому что театр - это огромный, большой, коллектив. Не только актерская труппа, это и оркестр, и уборщицы, капельдинеры, билетёрши", - сообщил худрук театра Сергей Безруков.

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День рождения Московского губернского театра
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