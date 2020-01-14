В галерее Церетели показали работы участников "Школы художника"

На выставке - живопись, графика и скульптура

Первая масштабная выставка проекта "Школа художника" открыта в Галерее Зураба Церетели. Живопись, графика, скульптура - десятки работ в самых разных жанрах. Авторы - как известные художники, так и начинающие.

Эта выставка сразу берёт в тёплые объятия. Она словно приглашение в большую дружную семью. 200 работ как 200 искренних рассказов. О том, что восхитило, потрясло, огорчило и порадовало. И поди угадай, где исповедь мастера, а где эмоции его ученика. Не зря мастерские Российской академии художеств называют уникальным явлением. Они действительно не имеют аналогов в мире.

"Явление уникально тем, что только в нашей стране существует система "школа-вуз-академия". То есть, в двух словах, академия курирует молодых людей, начиная со школьного возраста", - рассказал заведующий творческими мастерскими Российской Академии художеств Александр Трошин.

Результат такого тесного взаимодействия - налицо. Первая масштабная экспозиция долгосрочного проекта "школа художника" - это произведения всех видов и жанров изобразительного искусства. Здесь скульптура вступает в диалог с живописью. Графика гармонично соседствует с архитектурой. Удивительно, но все без исключения работы совсем не походят на сухой отчет за пройденный период. Они невероятно эмоциональны. Особенно у учеников, бесконечно благодарных своим знаменитым учителям.

"Наш педагог, профессор Борис Асафович Мессерер, помогает художникам реализовываться в театре. И всегда ты можешь найти себя в этой профессии", - говорит художник-сценограф Антон Богатов.

Сам Борис Мессерер, как и его коллеги-академики, доволен увиденным. И бурными обсуждениями картин, и спорами у скульптур. Для него ведь это тоже - не просто "проект". Часть жизни.

"Я надеюсь, что это идет на пользу ученикам, несомненно. Хотя и мастерам тоже. Потому что мы видим свои недостатки, а они – свои", - заявил народный художник России Борис Мессерер.

Зритель здесь может увидеть и себя. Поняв, что всё в этой жизни - не зря. И проблема выбора, и муки творчества. И даже одиночество. Разве можно без него по-настоящему оценить тех, кто нас действительно любит, учит и ждёт.

Ольга Стрельцова, Андрей Корнилов, "ТВ Центр".

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