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В галерее Церетели показали работы участников "Школы художника"

15:08
  • вторник
  • 14 января 2020

На выставке - живопись, графика и скульптура

Первая масштабная выставка проекта "Школа художника" открыта в Галерее Зураба Церетели. Живопись, графика, скульптура - десятки работ в самых разных жанрах. Авторы - как известные художники, так и начинающие.

Эта выставка сразу берёт в тёплые объятия. Она словно приглашение в большую дружную семью. 200 работ как 200 искренних рассказов. О том, что восхитило, потрясло, огорчило и порадовало. И поди угадай, где исповедь мастера, а где эмоции его ученика. Не зря мастерские Российской академии художеств называют уникальным явлением. Они действительно не имеют аналогов в мире.

"Явление уникально тем, что только в нашей стране существует система "школа-вуз-академия". То есть, в двух словах,  академия курирует молодых людей, начиная со школьного возраста", - рассказал заведующий творческими мастерскими Российской Академии художеств Александр Трошин.

Результат такого тесного взаимодействия - налицо. Первая масштабная экспозиция долгосрочного проекта "школа художника" - это произведения всех видов и жанров изобразительного искусства. Здесь скульптура вступает в диалог с живописью. Графика гармонично  соседствует с архитектурой. Удивительно, но все без исключения работы совсем не походят на сухой отчет за пройденный период. Они невероятно эмоциональны. Особенно у учеников, бесконечно благодарных своим знаменитым учителям.

"Наш педагог, профессор Борис Асафович Мессерер, помогает художникам реализовываться в театре. И всегда ты можешь найти себя в этой профессии", - говорит художник-сценограф Антон Богатов.

Сам Борис Мессерер, как и его коллеги-академики, доволен увиденным. И бурными обсуждениями картин, и спорами у скульптур. Для него ведь это тоже - не просто "проект". Часть жизни.

"Я надеюсь, что это идет на пользу ученикам, несомненно. Хотя и мастерам тоже. Потому что мы видим свои недостатки, а они – свои", - заявил народный художник России Борис Мессерер.

Зритель здесь может увидеть и себя. Поняв, что всё в этой жизни - не зря. И проблема выбора, и муки творчества. И даже одиночество. Разве можно без него по-настоящему оценить тех, кто нас действительно любит, учит и ждёт.

Ольга Стрельцова, Андрей Корнилов, "ТВ Центр".

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Выставка проекта "Школа художника"
Выставка проекта "Школа художника"
Выставка проекта "Школа художника"
Выставка проекта "Школа художника"
Выставка проекта "Школа художника"
Выставка проекта "Школа художника"
Выставка проекта "Школа художника"
Выставка проекта "Школа художника"
Выставка проекта "Школа художника"
Выставка проекта "Школа художника"
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