Московский зоопарк получил три награды панда-премии

Панду Диндин признали самой любимой за пределами Китая

Московский зоопарк стал лауреатом престижной международной панда-премии сразу в трех номинациях.

Событием года единогласно признали открытие вольерного комплекса "Фауна Китая". Персоной года стала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова. Двухгодовалая самка Диндин получила награду в категории "Любимая панда за пределами Китая".

Всего в рамках премии 15 номинаций, в каждой за победу борются претенденты из Китая, США и Европы. А лучших выбирают в ходе открытого онлайн-голосования поклонники бамбуковых медведей со всего мира.





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