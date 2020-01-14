Штрафы за парковку в Москве проверят из-за задержек Росреестра

Некоторые москвичи не получили разрешения на парковку у своего дома

Департамент транспорта проверит каждый необоснованный штраф, выписанный москвичам при непродлении парковочного разрешения. Как сообщается в Twitter ведомства, гражданам не выдавали разрешения из-за сбоя в работе Росреестра.

"Все штрафы, выписанные за парковку без резидентного разрешения из-за задержек с Росреестром, будут тщательно проверены", - говорится в сообщении Дептранса.

В январе некоторые жители Москвы не смогли продлить разрешение на бесплатную парковку в тех районах, где они проживают. И это при том, что документы на продление они подали еще в декабре. По закону, парковочные разрешения автомобилисты должны были получить в течение шести рабочих дней. Дело в том, что Росреестр не смог вовремя передать ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" (АМПП) информацию о собственниках жилья.

В Дептрансе рассказали, что информация, необходимая для выдачи парковочных разрешений, задерживается по 3 000 запросам от граждан. Это 0,71% от общего количества парковочных разрешений. АМПП отправил обращение в Росреестр и делает все возможное для скорейшего решения проблемы.

На часть запросов уже удалось ответить благодаря помощи Департамента информационных технологий города Москвы. Дептранс попросил автомобилистов дождаться уведомления о продлении парковочных разрешений. Тем гражданам, которые получат штрафы за неоплату парковки, рекомендуется обратиться в сервисные центры Московского транспорта.

Москвичам также посоветовали заранее подавать заявки на продление парковочных разрешений. Это можно делать за 60 дней до истечения действия текущего разрешения.

Отметим, что резидентное парковочное разрешение позволяет москвичам бесплатно оставлять машину на платной парковке в пределах района проживания с 20:00 до 08:00. Чтобы пользоваться парковкой круглосуточно, жителям нужно вносить определенную сумму: три тысячи рублей за год действия парковочного разрешения, шесть тысяч - за два года, девять тысяч - за три.

"Благодаря обновлению сервиса "Мои платежи" на портале mos.ru горожанам стала доступна опция частичной онлайн-оплаты счетов. Резиденты, получившие парковочное разрешение на три года, могут выплачивать сумму (девять тысяч рублей) частями", - рассказали в Департаменте информационных технологий Москвы.

В первый год действия парковочного разрешения резидент вносит платеж в размере трех тысяч рублей. В последующие годы он может выплачивать оставшуюся сумму в рассрочку по удобному ему графику. Но есть одно условие: на момент начала нового года на счету должно быть три тысячи рублей. В противном случае документ теряет свою силу, а пользователю приходится заново оформлять парковочное разрешение.

Рассрочка удобна для автовладельцев, которые в обозримом будущем не собираются переезжать или отказываться от машины. Им не надо ежегодно собирать документы для продления парковки, но и не требуется сразу выплачивать девять тысяч рублей.

Счета к оплате можно посмотреть на странице сервиса "Мои платежи". Туда они заносятся автоматически. Счет для оплаты парковочного разрешения отображается по номеру паспорта, указанному в личном кабинете. Его также можно найти по индивидуальному идентификационному номеру (УИН). При обнаружении счета пользователь увидит категорию счета "Транспорт", номер парковочного разрешения и сумму к оплате. Оплатить разрешение онлайн можно банковской картой, со счета мобильного телефона или через электронный кошелек. При необходимости можно распечатать полученную квитанцию.

Как получить резидентное парковочное разрешение онлайн

Оформить разрешение онлайн москвичи могут на mos.ru в разделе "Личный транспорт" в каталоге услуг. Услуга доступна для собственников квартир (в том числе имеющих долю в собственности), а также нанимателей квартир по договорам социального и служебного найма.

Резидентное парковочное разрешение оформляется на автомобиль, если у его хозяина нет задолженностей по штрафам. Позволяется приобрести не более двух резидентных парковочных разрешений на одно жилое помещение.

С перечнем документов, необходимых для получения разрешения, можно ознакомиться на странице услуги.

Кроме того, в разделе "Личный транспорт" на mos.ru горожане могут продлить срок действия резидентного парковочного разрешения, внести изменения или аннулировать его.

С начала октября порядок оплаты городских услуг на mos.ru стал еще удобнее. Теперь все счета можно оплатить с помощью сервиса "Мои платежи". Перейти в него можно из раздела "Оплата" в каталоге услуг или из раздела "Мои платежи". Сервис находит счета для оплаты. Оплатить можно один или сразу все счета одновременно.

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