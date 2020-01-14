В метро Неаполя столкнулись три поезда

Есть пострадавшие

Три поезда столкнулись в метро итальянского Неаполя. По последним данным, пострадали 13 человек, в том числе трое машинистов.

ЧП произошло между станциями Colli Aminei и Piscinola на первой линии метрополитена. Как сообщают местные СМИ машинист одного из поездов не справился с управлением врезался во второй, а затем с ними столкнулся третий состав. Один из поездов шел без пассажиров.

"Все в шоке", - цитирует "Газета.Ru" реакцию очевидцев.

На данный момент движение поездов остановлено по всей ветке, говорится в сообщении, размещенном на официальной странице общественного транспорта Неаполя.

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