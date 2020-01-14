Полиция пресекла необычный способ доставки наркотиков в колонию (видео)

Подозреваемые использовали пневматическую пушку

В Забайкальском крае задержаны трое жителей Краснокаменcка, которых подозревают в незаконных поставках наркотиков в одну из исправительных колоний. Видео спецоперации МВД публикует ТВЦ.RU.

Как сообщили в полиции, ранее сотрудники УФСИН при осмотре территории, прилегающей к колонии, нашли три свертка с наркотиками. В ходе расследования был задержаны трое подозреваемых. В машине одного из них полицейские обнаружили полкило марихуаны.

При обысках в домах задержанных полицейские обнаружили самодельную пневматическую пушку. С ее помощью преступники перебрасывали наркотики на территорию колонии.

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