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ТЦ в Киеве затопило кипятком (видео)

14:43
  • вторник
  • 14 января 2020

Многие посетители не успели вовремя покинуть магазин

В Киеве девять человек получили ожоги в результате прорыва трубы с горячей водой. Инцидент произошёл в центре украинской столицы рядом с крупным торговым комплексом, передает "ТВ Центр".

Кипяток залил первый этаж магазина. Так быстро, что здание не успели покинуть многие посетители. Спасатели выносили людей на руках. В паровой завесе оказалась и улица. На проезжей части размыло грунт. В яму едва не провалился пассажирский автобус. По предварительным данным, авария произошла во время проведения гидравлических испытаний.

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