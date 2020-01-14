ТЦ в Киеве затопило кипятком (видео)

Многие посетители не успели вовремя покинуть магазин

В Киеве девять человек получили ожоги в результате прорыва трубы с горячей водой. Инцидент произошёл в центре украинской столицы рядом с крупным торговым комплексом, передает "ТВ Центр".

Кипяток залил первый этаж магазина. Так быстро, что здание не успели покинуть многие посетители. Спасатели выносили людей на руках. В паровой завесе оказалась и улица. На проезжей части размыло грунт. В яму едва не провалился пассажирский автобус. По предварительным данным, авария произошла во время проведения гидравлических испытаний.

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