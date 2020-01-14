В Литве предложили отмечать день взятия Москвы

Речь идет о событиях 400-летней давности

Депутат сейма Литвы Арвидас Анушаускас предложил отмечать дату взятия Москвы в 1610 году.

410 лет назад польско-литовские войска заняли российскую столицу. Гарнизон под командованием Станислава Жолкевского стоял в Кремле два года, пока осенью 1612-го его не выгнало второе народное ополчение под командованием Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского.

По словам Анушаускаса, Россия должна быть благодарна за то, что "наконец-то была освобождена от ига неграмотного дворянства", передает газета "Известия".

"Я серьезно. Десять дней мы могли бы отпраздновать!", - написал депутат в своем Facebook.

Такое предложение поступило из сейма в связи с заявлением официального представителя МИД России Марии Захаровой. Дипломат удивилась, почему Варшава не отмечает 75-летнюю годовщину освобождения от немецкой оккупации советскими войсками в январе 1945-го года.

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