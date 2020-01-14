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"Такой фигней нас не остановить": лидер "Animal ДжаZ" рассказал о ДТП

14:58
  • вторник
  • 14 января 2020

Это не помешало им продолжить тур

Вокалист группы "Animal ДжаZ" Александр Красовицкий и клавишник Александр Заранкин попали в аварию, когда ехали на концерт в Самару. Это произошло в районе поселка Сурское в Ульяновской области. 
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Красовицкий опубликовал в Instagram фотографию автомобиля Nissan Note с разбитой передней частью. "Если ты забыл, что надо жить каждый день как последний, тебе напомнят", - написал музыкант. Он не уточнил, при каких обстоятельствах произошло ДТП.

"Прощай, енот, и привет жизнь, - пошутил лидер группы, прощаясь с авто. - Все ок, тур продолжается. Такой фигней нас с мсье Заранкиным не остановить".

Красовицкий и Заранкин не пострадали. Когда друзья спросили, нужна ли им помощь, вокалист ответил: "Прилетай завтра в Самару, надо попрыгать в первом ряду на концерте". 

- Ну с Днем Рождения Вас! - пишут музыкантам в Сети. 

- Фух! Бросайте вы уже это дело сами на машине. Страшно! Берегите себя!

- Фуууу, пронесло! Очень хорошо, что все в порядке!

- Ребята, жесть! Берегите себя, не рискуйте! Будьте осторожнее!

- Пусть все плохое останется в кювете этой трассы. 

Группа "Animal ДжаZ" возникла в 2000 году. Музыканты записали свыше 10 альбомов. Коллектив состоит из пяти человек.

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