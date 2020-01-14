Лукашенко занялся поисками нефти на Украине

Минск не хочет платить прежнюю цену российским компаниям

Минск активно ищет альтернативные варианты поставок нефти. Предложения о покупке черного золота направлены на Украину, в Польшу и страны Балтии, а также в Азербайджан и Казахстан. Польшу и страны Балтии.

"Изучаются все возможные варианты. Мы разослали соответствующие коммерческие предложения", - заявил после совещания у президента Белоруссии Александра Лукашенко первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.

Вице-премьер подчеркнул, что переговоры идут в непрерывном режиме, в них задействованы коммерческие службы всех нефтеперерабатывающих заводов и Белорусской нефтяной компании.

Крутой напомнил, что договориться с Москвой о снижении цены на нефть Минску пока не удается. Белорусские власти считают, что платить премию российским нефтяным компаниям в размере, утвержденном в 2011 году, не имеет смысла – это, по словам белорусского вице-премьера, экономически нецелесообразно, передает агентство БелТА.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"