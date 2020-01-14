ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лукашенко занялся поисками нефти на Украине

15:27
  • вторник
  • 14 января 2020

Минск не хочет платить прежнюю цену российским компаниям

Минск активно ищет альтернативные варианты поставок нефти. Предложения о покупке черного золота направлены на Украину, в Польшу и страны Балтии, а также в Азербайджан и Казахстан. Польшу и страны Балтии.
Лукашенко ввел налог на транзит нефти через Белоруссию

"Изучаются все возможные варианты. Мы разослали соответствующие коммерческие предложения", - заявил после совещания у президента Белоруссии Александра Лукашенко первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.

Вице-премьер подчеркнул, что переговоры идут в непрерывном режиме, в них задействованы коммерческие службы всех нефтеперерабатывающих заводов и Белорусской нефтяной компании.

Крутой напомнил, что договориться с Москвой о снижении цены на нефть Минску пока не удается. Белорусские власти считают, что платить премию российским нефтяным компаниям в размере, утвержденном в 2011 году, не имеет смысла – это, по словам белорусского вице-премьера, экономически нецелесообразно, передает агентство БелТА.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.