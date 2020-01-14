Фадеев намекнул на будущее группы Serebro

Его продюсерский центр занят новыми проектами

Продюсер Максим Фадеев, который недавно распустил всех музыкантов своего лейбла MALFA, сделал заявление о судьбе группы Serebro.

"Как же хорошо, когда все понятно! Когда в душе порядок и покой! Всем желаю этого от души!" - написал Фадеев в Instagram, выложив свое селфи.

Некоторым поклонникам показалось, что продюсер выглядит чересчур серьезным. "По лицу не скажешь", - отметила одна из подписчиц, усомнившись в душевном спокойствии знаменитости. Фадеев быстро нашелся с ответом: "Красота в глазах смотрящего..."

"Максим, будет новое "Серебро"?" - спросили Фадеева. "Да", - ответил он, не став вдаваться в подробности. Продюсер подчеркнул, что его центр MALFA, хоть и расторг контракты с артистами, работает над новыми проектами.

Фадеев образовал группу Serebro в 2006 году. Через год коллектив занял третье место на конкурсе "Евровидение". Состав группы несколько раз менялся. Самые известные участницы Serebro - Елена Темникова и Ольга Серябкина, которая выступает под псевдонимом MOLLY. В ноябре Серябкина откровенно рассказала о конфликте с Темниковой.

Напомним, в октябре Фадеев объявил о реструктуризации своего продюсерского центра. По слухам, это произошло из-за конфликтов с музыкантами, в том числе с певицей Наргиз, которой Фадеев запретил исполнять свои песни.

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