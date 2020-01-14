Российский турист выпал из окна и впал в кому в Таиланде

В его номере нашли подозрительные вещи

23-летний турист из России Даниил Соловьев выпал из окна четвертого этажа своего отеля в Таиланде.

Инцидент произошел в курортном районе Патонг 12 января. Пострадавшего экстренно доставили в госпиталь, с тех пор он не приходил в сознание. По словам врачей, его состояние тяжелое, но стабильное, пишет "Интерфакс". Сейчас Даниил лежит в палате интенсивной терапии в коме и со сломанной рукой.

Как сообщает местная полиция, Соловьев был в номере один. В комнате нашли бутылку пива и кусочки высушенной травы. Ее отправили на экспертизу для идентификации. У правоохранительных органов есть пока единственная причина падения – алкогольное или наркотическое опьянение молодого человека.

"Когда он полностью оправится от полученных травм, мы спросим его об этом", - заявил капитан полиции.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"