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Российский турист выпал из окна и впал в кому в Таиланде

15:52
  • вторник
  • 14 января 2020

В его номере нашли подозрительные вещи

23-летний турист из России Даниил Соловьев выпал из окна четвертого этажа своего отеля в Таиланде.

Инцидент произошел в курортном районе Патонг 12 января. Пострадавшего экстренно доставили в госпиталь, с тех пор он не приходил в сознание. По словам врачей, его состояние тяжелое, но стабильное, пишет "Интерфакс". Сейчас Даниил лежит в палате интенсивной терапии в коме и со сломанной рукой.

Как сообщает местная полиция, Соловьев был в номере один. В комнате нашли бутылку пива и кусочки высушенной травы. Ее отправили на экспертизу для идентификации. У правоохранительных органов есть пока единственная причина падения – алкогольное или наркотическое опьянение молодого человека.

"Когда он полностью оправится от полученных травм, мы спросим его об этом", - заявил капитан полиции. 

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