Российские самолеты продолжат летать над Ираном

Росавиация считает достаточными принятые меры для обеспечения безопасности полетов российских авиакомпаний в воздушном пространстве Ирана

Принятых мер для обеспечения безопасности полетов в воздушном пространстве Ирана достаточно. Об этом сообщили во вторник в Росавиации. В ведомстве указали, что российские авиаперевозчики продолжать летать над Ираном, однако с рядом предосторожностей, "включая корректировку маршрутов и расписания полетов".

Как сообщает "Известия", Росавиация будет и дальше проводить мониторинг ситуации. В случае необходимости ведомство примет дополнительные меры безопасности.

Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины", направлявшийся в Киев, разбился через две минуты после вылета из аэропорта Тегерана. Все находившиеся на борту 176 человека погибли. Тегеран признал, что причиной катастрофы стала человеческая ошибка.

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