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"Корочка" не поможет: СК предложил упростить задержание лиц с особым статусом

16:07
  • вторник
  • 14 января 2020

Это касается, в частности, депутатов и судей

Следственный комитет России предлагает упростить процедуру задержания лиц с особым статусом. Правовой механизм, который должен пресечь злоупотребления особым положением, уже разработан, сообщил глава СК Александр Бастрыкин.
Бастрыкин распорядился провести ротацию следователей в Подмосковье

В частности, ведомство предлагает вывести из числа лиц с особым статусом депутатов местного самоуправления. Для остальных же занимающих важные посты граждан, застигнутых на месте преступления, процедура должна быть упрощена. Требования, предъявляемые сегодня для согласования вопроса о направлении в суд уголовного дела в отношении депутатов Госдумы, Бастрыкин считает избыточными.

Глава СК привел в пример недавнее нашумевшее дело с задержанием в Краснодарском крае судьи Владимира Стародубцева. Он требовал от потерпевшего 64 миллиона рублей - якобы для передачи в качестве взятки за решение дела о земельном споре. На самом же деле намеревался оставить эту сумму себе. Бастрыкин подчеркнул, что следователи, несмотря на статус подозреваемого, произвели осмотр его дома и обнаружили деньги – иначе не удалось бы задокументировать факт преступления. Впоследствии законность действий следователей подтвердил суд, цитирует Бастрыкина "Российская газета".

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