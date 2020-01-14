Россияне расхотели переносить новогодние каникулы на май

Количество сторонников такой идеи за 15 лет упало в 8 раз

Больше половины россиян считают удачным решением введение длительных новогодних каникул. Такие данные приводит ВЦИОМ по итогам опроса. Длинные каникулы в Новый год появились в России только 15 лет назад.

За эти годы количество россиян, которые довольны каникулами, значительно возросло. В 2005 году таких было всего 36% против нынешнего 51%. Однако увеличилось и число тех, кто считает длинные выходные не очень удачной идеей - 25% против 33%.

Отношение россиян к длинным выходным зависит от возраста. Молодежь охотнее согласилась отдыхать больше недели – 75% в группе от 18 до 24 лет. При этом сограждане пенсионного и предпенсионного возраста выступают против долгого отдыха — 47% и 34% соответственно.

За эти 15 лет россияне перехотели переносить январские каникулы на май. Если в 2005 году эту идею поддерживали 27% опрошенных, то в 2020-м таких стало всего 3%.

Длительные новогодние каникулы появились в России только в 2005 году. С 1992 года выходными днями были 1, 2 и 7 января . С 2005 года продолжительность увеличилась до пяти дней. С 2013 года официальные новогодние каникулы стали длиться с 1 по 8 января.

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