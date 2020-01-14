Топалова прооперировали из-за микропорезов после бритья

Музыкант вернулся домой

34-летний певец Влад Топалов сообщил, что за последние две недели он перенес две операции. Ему вырезали гнойник, который образовался под мышкой из-за бритья.

"Дорогой Дедушка Мороз. Я все понимаю, пока без претензий, тебе тоже надо выпить и отдохнуть. Но ты, как придешь в себя, проверь, пожалуйста, списки желаний. В моих еженедельных скальпелей и крови не было!" - написал Топалов в Instagram, выложив фото с бинтом, которым ему перевязали прооперированное место.

В сториз музыкант опубликовал несколько видео, где рассказал о том, что гнойник образовался в результате попадания грязи в микропорезы. Те, в свою очередь, возникли из-за бритья. "Спустя 20 лет бритья я узнаю, что бриться нельзя под мышками. Только триммером", - сказал экс-солист группы Smash!!

Артиста уже выписали из больницы. Он пожаловался, что из-за операции он ограничен в движениях. На время восстановления ему придется сидеть дома без дела.

Поклонники и друзья пожелали Владу Топалову скорейшего выздоровления. Многие признались, что у них тоже возникли проблемы со здоровьем в новом год.

- Какой ужас. Надеюсь, это самое плохое, что могло случится с вами в этом году! Здоровья вам и вашей семье.

- Вы не один такой. Что-то также год начался не особо. Ну я в предвкушении прекрасного.

- Прям мои мысли к Деду Морозу, тоже, кажется, что-то перепутал... скорейшего выздоровления!

- Ты давай прекращай! Нам еще в трип ехать! Выздоравливай.

- Дед Мороз уже какой год подряд у меня путает записки. Вот и снова перепутал, тоже заболела.

Этим летом телеведущая Регина Тодоренко, супруга Топалова, впервые показала лицо восьмимесячного сына Миши.

Напомним, группа Smash!! Существовала с 2000 по 2006 год. Солистами были Влад Топалов и Сергей Лазарев.

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