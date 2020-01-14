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Дело о крушении украинского лайнера рассмотрит особый суд в Иране

16:42
  • вторник
  • 14 января 2020

За процессом будет следить весь мир

Особый суд с судьей высокого уровня рассмотрит дело о крушении украинского самолета в Тегеране. В процессе примут участие десятки экспертов, заявил президент Ирана Хасан Роухани.
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Катастрофа произошла 8 января. Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" вылетел из аэропорта Тегерана в Киев. Вскоре после взлета лайнер потерпел крушение. Погибли все 176 человек, находившиеся на борту самолета – в их числе 9 членов экипажа и пассажиры из  Украины, Канады и Германии.

Иранские военные позже признали, что ожидали очередной атаки со стороны США после убийства генерала Сулеймани, системы ПВО были приведены в полную боевую готовность. Лайнер приняли за вражескую ракету. Представители властей Ирана заявили, что украинский Boeing был сбит случайно и принесли свои извинения.

"Это очень важный вопрос. Судебная власть должна провести особый суд с судьей высокого уровня и десятком экспертов. Это необычное дело, и весь мир будет следить за делом в нашем суде", - говорится в заявлении президента Роухани, опубликованном на сайте главы государства.

В Киеве тем временем ожидают от Тегерана полного признания вины и официальных извинений. Как заявил президент Украины Владимир Зеленский,  Иран должен наказать виновных и  выплатить компенсации, передает РИА Новости.

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